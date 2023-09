DJ Edilson, da aparelhagem Príncipe Negro, é sequestrado e levado para mangue em Marituba

O DJ Edilson, da aparelhagem Príncipe Negro, foi vítima de sequestro na tarde de sábado (16), no município de Marituba, na região metropolitana de Belém. Ele e um taxista ficaram na mira dos criminosos da "Quadrilha do Pix" por cerca de três horas. As informações são do Belém Trânsito.

Segundo a Polícia Militar, o DJ Edilson foi até Marituba com um taxista para negociar a compra de um veículo. No local marcado, ele foi surpreendido por seis criminosos que saíram de uma área de mata e abordaram os dois, por volta das 14 horas.

Em seguida, a quadrilha levou o DJ e o taxista para uma região de manguezal, às margens de um rio no bairro São Francisco. Lá, os criminosos exigiram que Edilson fizesse uma transferência de R$ 15 mil para o grupo criminoso. Sem esse valor disponível nos aplicativos de banco do celular, ele negociou para que a quantia ficasse em R$ 10 mil.

A partir de uma denúncia anônima, equipes do 21º Batalhão da Polícia Militar (PM) foram avisadas do sequestro e, depois de hora de busca, encontraram as vítimas. Os criminosos conseguiram fugir. A Polícia Civil informou que as buscas para identificar e prender os envolvidos no crime estão em andamento. O caso é investigado pela Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO).