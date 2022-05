Disque Denúncia oferece R$ 2 mil por informações sobre menina desaparecida em Marabá

As buscas pelo paradeiro da menina Isabela Lima Mendes Amaral, de 10 anos de idade, continuam no sudeste paraense. Na segunda-feira (17), o Disque-Denúncia da região divulgou que está oferecendo uma recompensa de R$ 2 mil a quem tiver informações que possam levar até a localização da criança, que desapareceu no Município de Marabá. A Polícia Civil apura o ocorrido e segue levantando dados que possibilitem que a garota seja encontrada. Denúncias que ajudem na elucidação do caso podem ser feitas pelos telefones: (94) 3312-3350 e (94) 98198-3350.

VEJA MAIS

Os técnicos do Disque Denúncia informam que a pessoa que apresentar denúncias terá seu anonimato garantido. O denunciante irá receber um código que poderá ser usado para adicionar novas informações e acompanhar o andamento da denúncia. No caso de uma das denúncias levarem ao encontro da menina, o denunciante retornará o contato fornecendo o código para receber a recompensa. O responsável pelo pagamento é o Instituto Brasileiro de Cultura e Cidadania (ONG-IBCC).

Relembre o caso

O corpo da mãe de Isabela, Gleiciane Lima Rabelo Amaral, foi encontrado na casa da família no dia 11 deste mês. O corpo já estava em estado de decomposição. Como principal suspeito do crime figura Eliezer Almeida Amaral, esposo da vítima e padrasto da menina. O casal morava na Folha 16, bairro Nova Marabá.

Quando o corpo de Gleiciane foi descoberto, ele estava desaparecido junto com Isabela. No mesmo dia, Eliezer foi encontrado morto embaixo de um caminhão, na rotatória do Km-06, em Marabá.

A menina Isabela foi vista pela última vez em 8 de maio, ou seja, no Dia das Mães. O itinerário feito por Eliezer Amaral, após a morte de Gleiciane, vem sendo reconstituído de forma detalhada, como informa a Polícia Civil, mediante trabalho investigativo tecnológico e de campo. Esse processo abrange análise das câmeras de segurança das vias do trajeto feito pelo carro usado por Eliezer.