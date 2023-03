Diretor do Detran é morto dentro de distribuidora de bebidas em Xinguara

Dois homens foram mortos a tiros, na madrugada desta segunda-feira (6), em Xinguara, no sul do Pará. Uma das vítimas é o advogado Ribamar Gonçalves, diretor da 23ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran / Detran). A segunda vítima é Carlos Henrique, mais conhecido pelo apelido de "Bezerrão", que seria o verdadeiro alvo dos dois assassinos que chegaram em uma motocicleta, sem placa ou modelo identificados. A Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará (OAB-PA) lamentou a morte de Ribamar.

Ribamar e Carlos estavam em uma distribuidora de bebidas, que fica na rua Brasil, área central de Xinguara. Havia um pequeno grupo de pessoas no estabelecimento. Eram aproximadamente 3h30 quando a dupla de moto chegou ao local e abriu fogo. Durante o ataque, o advogado tentou fugir, junto a outras pessoas desesperadas no atentado, mas foi baleado nas costas. Chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu.

Havia várias pessoas em frente à distribuidora de bebidas quando a dupla de moto chegou e começou o ataque a tiros que também vitimou Carlos "Bezerrão", possível alvo original (Reprodução / Câmeras de Segurança)

Carlos "Bezerrão" também conseguiu se afastar dos atiradores, mas foi alcançado e levou vários disparos, indicando que seria o verdadeiro alvo dos criminosos, que fugiram logo em seguida. Ainda não se sabe quais as motivações do ataque, mas pelos levantamentos iniciais, o advogado e diretor da Ciretran não era alvo. Nenhum suspeito foi preso, mais de sete horas após o crime. Policiais civis e militares estão em rondas em busca de suspeitos.

VEJA MAIS

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.