Dia de Finados: confira como ficam as mudanças no trânsito em Belém

Durante o feriado de finados, nesta quinta-feira (2), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), realizará interdições temporárias no trânsito da capital. As alterações são no sentido de via e desvios de linhas de ônibus, no acesso ao cemitério Santa Izabel, localizado no Guamá; e orientação no trânsito, no acesso ao cemitério São Jorge, na Marambaia. Agentes da Semob farão rondas nos cemitérios do Tapanã e de Icoaraci. O objetivo da ação é a orientação e fiscalização do trânsito, para garantir maior fluidez e segurança viaria no entorno dos cemitérios, em função da grande demanda de visitantes esperada no horário de 6h às 19 horas.

Para este trabalho, será destacado um efetivo total de 12 agentes de trânsito e de transporte, com o apoio de seis viaturas. Nesta quarta (1º), uma equipe da Semob já estará orientando o trânsito no cemitério Santa Izabel, das 7h às 16 horas. A expectativa é de que o logradouro receba uma demanda significativa de visitantes, na véspera, justamente, para fugir da grande movimentação esperada no Dia de Finados.

Já no feriado, equipes com quatro agentes de trânsito se posicionarão com duas viaturas nas esquinas da avenida José Bonifácio com as ruas dos Caripunas e Paes e Souza. Uma equipe de transporte, orientará os coletivos na avenida Castelo Branco com a rua dos Caripunas. No cemitério São Jorge, dois agentes e uma viatura se posicionarão próximo à faixa de pedestre para orientar o trânsito e garantir a travessia segura dos visitantes. Outra viatura fará rondas nos cemitérios do Tapanã e de Icoaraci.

Quem for ao cemitério do Guamá, é importante saber que a avenida José Bonifácio será interditada parcialmente e terá sentido único, no trecho entre as ruas Paes e Souza e dos Mundurucus, no sentido Guamá/São Brás. Somente veículos pequenos poderão passar pelo bloqueio na esquina da rua Paes e Souza.

O fluxo de ônibus será retirado da área e desviado pela rua Paes e Souza, para permitir o trânsito de pedestres com tranquilidade e segurança, no acesso ao cemitério Santa Izabel. Os agentes de transporte se posicionarão na avenida Castelo Branco na esquina da rua dos Caripunas para orientar os motoristas de ônibus, no sentido São Brás/Guamá, a seguirem direto na avenida até a rua Silva Castro e José Bonifácio.

Em função da interdição temporária e mudança de sentido da avenida José Bonifácio, a Semob vai desviar, provisoriamente, os itinerários das linhas de ônibus que operam nos referidos trechos da seguinte forma:

As linhas que operam via travessa Castelo Branco, rua dos Caripunas, avenida José Bonifácio, no sentido Guamá, farão travessa Castelo Branco, rua Silva Castro, avenida José Bonifácio, a destino.

As linhas que operam via avenida Bernardo Sayã e avenida José Bonifácio, no sentido São Brás, farão avenida Bernardo Sayão, avenida José Bonifácio, rua Paes e Souza, rua Barão de Mamoré, avenida Conselheiro Furtado, avenida José Bonifácio, a destino.

Para quem for visitar o cemitério São Jorge, a Semob informa que a rua da Mata terá sentido único, no perímetro entre a rua Rodolfo Chermont e a avenida Santarém. Agentes de trânsito vão orientar o trânsito na área para garantir a fluidez e o acesso seguro dos visitantes ao cemitério, principalmente, na travessia segura na faixa de pedestre.

Reforço na frota da linha Mosqueiro/São Brás

Para atender o aumento da demanda de usuários que saem de Belém para a ilha de Mosqueiro durante o feriado prolongado de Finados, a Semob determinou o reforço operacional da linha de ônibus Mosqueiro-São Brás. A ordem de serviço entrará em vigor nesta quinta (2) e vai até o domingo (5).

De quinta a sábado(4), a operação de Belém para Mosqueiro iniciará às 6h30 até às 21h45, partindo do terminal localizado na praça Araújo Martins, em São Brás. No domingo, 5, as viagens para a ilha serão realizadas das 8h10 às 11h30.

Já as viagens de Mosqueiro para Belém partem do terminal Maracajá, localizado na rua Pratiquara. De quinta-feira a sábado, a operação será das 9h40 até às 19h40, e no domingo das 7h até às 21h45.

Para garantir o cumprimento da ordem de serviço, os horários de chegada e de saída dos terminais, a fiscalização será intensificada pelos agentes de transporte da Semob, tanto na Praça Araújo Martins, em São Brás, como no Terminal Maracajá, em Mosqueiro.

A medida é necessária para identificar e ajustar qualquer problema ou irregularidade na operação das linhas de ônibus, bem como, para orientar, organizar as filas e garantir o embarque seguro dos passageiros.

O valor da tarifa para Mosqueiro é de R$ 6,40, sendo a meia-passagem R$ 3,20, e todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas.

Confira os itinerários:

Sentido São Brás – Mosqueiro: Av. Almirante Barroso, Av. José Bonifácio, Av. Gov. José Malcher, Tv. Castelo Branco, Av. Magalhães Barata, Av. Almirante Barroso, acesso ao túnel do Complexo Viário do Entroncamento, Rodovia BR-316, Rodovia PA-391, Rodovia BL-19, Av. Beira-Mar (Carananduba, São Francisco, Ariramba, Murubira, Porto Arthur, Chapéu Virado), Av. 16 de Novembro, Tv. Coronel Luiz Mota, Av. Beira-Mar, Rua Nossa Senhora do Ó, Tv. Pratiquara, Rua Ten. Cel. José do Ò, Rua Siqueira Mendes, Rua Veiga Cabral (7ª Rua), Rua Pratiquara.

Sentido Mosqueiro – São Brás: Rua Pratiquara, Rua Francisco Xavier Cardoso (6ª Rua), Rua Siqueira Mendes, Rua Nossa Senhora do Ó, Rua Pratiquara, Rua 15 de Novembro, Av. 16 de Novembro, Av. Beira-Mar (Chapéu Virado, Porto Arthur, Murubira, Ariramba, São Francisco, Carananduba), Rodovia BL-19, Rodovia PA-391, Rodovia BR-316, acesso ao túnel do Complexo Viário do Entroncamento, Av. Almirante. Barroso.