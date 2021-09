Detran apreende 17 motocicletas irregulares em Abaetetuba

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) apreendeu, na madrugada de sábado (5), 17 motocicletas irregulares que circulavam pelo município de Abaetetuba, nordeste do Pará. Os veículos estavam sem lacre e placa, e com licenciamento atrasado. A operação se concentrou na avenida Dom Pedro II, e foi realizada em conjunto com agentes municipais de fiscalização e policiais militares, visando coibir crimes de trânsito durante o feriado prolongado de 7 de setembro.

Oito agentes do Detran integram a operação no município durante todo o feriado. A fiscalização visa apreender motocicletas com descarga adulterada (que provocam poluição sonora), roubadas e furtadas. Todas as motos apreendidas foram removidas ao parque de retenção do departamento em Abaetetuba, e só poderão ser retiradas mediante a regularização do veículo.

Flagrantes

Segundo o agente do Detran Rosemiro Maués, no primeiro dia de operação houve flagrantes de condutores dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica, porém não foi registrado crime de trânsito. “Pedimos aos moradores que evitem sair às ruas de forma irregular, pois, além de colocar em risco a vida da população, as situações que envolvem crimes de trânsito implicarão na prisão do condutor”, alertou.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), desrespeitar as normas quanto ao limite do som automotivo é uma conduta grave, que gera cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), multa de R$ 195,23 e também a possibilidade de ter o veículo retido para regularização.

No caso de dirigir alcoolizado, a multa é de até R$ 2.934,70, além de suspensão do direito de dirigir e retenção do veículo. A Operação 7 de Setembro em Abaetetuba e outros 23 municípios continua até o próximo dia 09 (quinta-feira).