Desabamento em área portuária de Barcarena deixa quatro pessoas feridas

A Prefeitura de Barcarena confirmou que quatro pessoas ficaram feridas após o desabamento da estrutura de uma galeria em Vila do Conde, no nordeste do Pará, nesta quinta-feira (6/3). O incidente foi registrado em uma área portuária dentro de uma empresa particular. A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a empresa e aguarda o retorno.

“O Complexo Municipal de Saúde de Vila do Conde atendeu quatro pessoas feridas no acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (6) na empresa TGPM. Todas receberam assistência médica imediata e seguem em observação, sem registro de casos graves. O quadro clínico dos pacientes é estável”, comunicou a prefeitura por meio de nota.

Ainda segundo a prefeitura do município, uma equipe foi enviada para avaliar a situação no local e realizar os procedimentos pertinentes. “Equipes da Defesa Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente estiveram no local para averiguar a situação e adotar as providências cabíveis. A Prefeitura reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população e continuará acompanhando o caso”, informaram.

Em nota enviada às 12h45, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que oito vítimas foram resgatadas e encaminhadas para o Hospital. "Militares do 6° Grupamento Bombeiro Militar de Barcarena ainda atuam no local", comunicaram.

De acordo com as autoridades que estiveram no local, trabalhadores informaram que a estrutura que desabou é uma galeria rolante por onde ocorre o transporte de grãos. O incidente ocorreu após um dos barcos que estavam no porto atingir a estrutura. Ainda segundo as testemunhas, a embarcação havia se desprendido devido uma forte ventania e chuva que ocorreu na área durante a noite de quarta-feira (5/3) e madrugada desta quinta (6/3).