O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Denúncia de gritos resulta em dois presos e pacientes resgatados de clínica clandestina em Marituba

Envolvidos podem responder por maus-tratos, cárcere privado, resistência e obstrução da Justiça

O Liberal
fonte

Denúncia de gritos resulta em pacientes resgatados e dois presos em clínica clandestina em Marituba. (Foto: Polícia Civil)

Quatro pacientes foram retirados de uma ‘clínica terapêutica clandestina’ em Marituba, Região Metropolitana de Belém. A operação “Resgate” ocorreu na sexta-feira (5), no bairro São João, após denúncias de gritos de pessoas no local. Duas pessoas que estavam no estabelecimento foram presas e devem responder por maus-tratos, cárcere, obstrução da Justiça e resistência.

Equipes da Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA) de Ananindeua, em parceria com o Conselho Tutelar II de Marituba, foram acionadas para verificar o local. Os policiais receberam denúncias do Conselho Tutelar sobre maus-tratos envolvendo adolescentes internados no estabelecimento.

Segundo o Conselho Tutelar, a clínica não possui registro ou autorização junto aos órgãos competentes do município e era frequentemente denunciada por maus-tratos aos adolescentes internados no local.

De acordo com a delegada Camila Jeha, responsável pela investigação, os agentes foram impedidos de adentrar no local por um segurança. “Do lado de fora, era possível ouvir os gritos de socorro vindos do interior da clínica, motivo pelo qual nós solicitamos o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Marituba. Após cerca de uma hora, nós conseguimos acessar o local pelos fundos, momento em que encontramos vários internos. Eles relataram sobre os maus-tratos frequentes e que a alimentação, em diversas ocasiões, era servida estragada e que os dormitórios, bem como as condições gerais da clínica, eram precários”, relatou a delegada.

Outros relatos informaram que os internos eram mantidos trancados em seus quartos. O conselheiro tutelar presente na ação confirmou, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que a clínica não possui cadastro ou autorização para acolher crianças e adolescentes.

“Diante dos fatos, nossa equipe efetuou a prisão em flagrante do segurança da clínica pela prática do crime de obstrução à Justiça e da gerente do estabelecimento pela prática do crime de maus-tratos e cárcere privado. Ambos foram conduzidos para a delegacia especializada, onde foram adotadas as medidas cabíveis”, concluiu a delegada. Um dos presos vai responder por maus-tratos e cárcere privado, e o outro, por obstrução da Justiça e resistência.

Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clínica clandestina em Marituba
Polícia
