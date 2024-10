Delegado Mourão se aposenta da Polícia Civil do Pará e faz balanço dos 56 anos de trabalho

"Dedicação, honestidade e desejo irrefreável de servir e não de ser servido" foi a motivação por trás de mais de meio século de trabalho dedicado à segurança pública no Pará - é como define sua própria trajetória o delegado de Polícia Civil, Armando Mourão, que se aposentou nesta terça-feira, 7, mesma data em que completou 75 anos de idade, em Ananindeua.

Delegado Mourão, como ficou amplamente conhecido, dedicou 56 anos de sua vida ao serviço público, tendo ingressado na Polícia Civil do Estado do Pará quando tinha apenas 19 anos de idade: "Eu iniciei minha vida profissional precisamente no dia 7 de novembro de 1978", ele faz questão de assinalar.

Com a intenção de ajudar a mãe, que era viúva e trabalhava como empregada doméstica, Mourão diz que não deixou escapar a oportunidade de emprego, começando como investigador. Apesar da motivação pessoal, de cunho familiar, o delegado é enfático em destacar que sempre teve o bem-comum como o princípio norteador da sua atuação profissional:

"Exclusivamente, a minha missão era servir a sociedade, combatendo o crime e punindo criminosos", afirma.

Carreira marcada por grandes casos

Ao longo das quase seis décadas de serviço, o delegado Mourão esteve à frente de grandes e complexas investigações. Ele mesmo estima mais de 10 mil casos encaminhados à Justiça, alguns pelos quais veio a receber reconhecimento não apenas local, mas também internacional.

Ele recorda um caso específico, pelo qual recebeu um prêmio do Consulado do Japão, além de uma medalha concedida pelo Governo do Estado do Pará, alusiva à bravura. "Foi em 1974, pela prisão do matador da consulesa do Japão que, à época, estava em Belém, em seu edifício, na avenida José Malcher. Ele [o matador] era um aproveitador e viu a oportunidade de realizar um assalto no local, no qual acabou matando a consulesa", conta Mourão.

Outro caso que marcou a trajetória do delegado foi a prisão do 'Monstro do Morumbi', como ficou conhecido José Paz Bezerra, um serial killer brasileiro responsável pela morte de 25 mulheres nos estados de São Paulo e Pará, entre as décadas de 1960 e 1970.

"Ele matou 22 mulheres em São Paulo e depois fugiu para Belém, onde matou mais 3. Quando entrou na mata para matá-la, percebeu que estava apaixonado por ela e não a matou. Ela nos ajudou a identificá-lo e, a partir daí, conseguimos localizá-lo e prendê-lo", detalha Mourão.

Delegado Mourão relembra casos que marcaram sua carreira ao longo dos 56 anos na Polícia Civil. (Thiago Gomes / O Liberal)

Pelo grau de dificuldade, o caso que mais se destacou para Mourão foi o do 'Monstro do Igarapé do Burrinho', apelido pelo qual ficou conhecido o estuprador Humberto Vital da Silva, que estuprou e matou uma criança de quatro anos de idade no Igarapé do Burrinho, na Sacramenta, em Belém, escondendo o corpo na mata.

Os últimos nove anos de serviço de Mourão foram lotados na Seccional de Ananindeua. Diante do encerramento do seu tempo de serviço, o delegado expressa o que deseja para a Polícia Civil daqui para frente: "Que ela esteja imbuída do mesmo desejo que moveu as minhas atividades, com atendimento personalizado ao usuário, principalmente aos menos favorecidos".

Quanto a ele próprio, Mourão é assertivo ao dizer que não pretende ficar parado: "Vou trabalhar. Sou administrador de empresas, jornalista profissional, vinculado à Academia de Letras de Ananindeua, na condição de escritor. Estou trabalhando em um livro no momento. Eu imagino que o tema seja a Polícia que eu conheci", declara.

Homenagem

Nesta segunda-feira, 7, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Pará (Adepol) se manifestou em razão do aniversário e da aposentadoria do Delegado Mourão.

"Além das felicitações pelo seu aniversário, a ADEPOL manifesta seu mais profundo agradecimento por sua dedicação e anos de serviço à Polícia Civil do Estado do Pará. Sua trajetória profissional é motivo de orgulho para todos nós e sua história será sempre lembrada como um exemplo de compromisso e honra. Dr. Mourão, nossa gratidão é eterna; Vossa Excelência sempre será parte de nossa história."