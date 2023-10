Cabo da PM suspeito de participação em duplo homicídio é preso em Ananindeua

O cabo da Polícia Militar Jonas Alves Silva foi preso, nesta quarta-feira (11), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, por posse ilegal de arma de fogo de calibre restrito. A prisão ocorreu durante mais um desdobramento da operação “Arcanus”, com objetivo de investigar e cumprir três mandados de busca e apreensão domiciliar pelo homicídio qualificado de Rafael da Silveira de Medeiros, de 28 anos, e Ednei dos Santos Araújo, 33 anos, que ocorreu no dia 18 de junho do ano passado. Jonas é suspeito de envolvimento neste crime e foi alvo do trabalho deflagrado pela Delegacia de Homicídios Metropolitana (DHM), da Polícia Civil.

VEJA MAIS

Além do militar, as ordens judiciais foram expedidas contra outro suspeito, que não teve o nome revelado, e a mãe do cabo da PM, onde, possivelmente, estariam guardados objetos que auxiliem a apuração da polícia sobre o caso.

Na casa de Jonas, foram apreendidas três pistolas, duas bermudas e um aparelho celular. De acordo com a PC, uma das armas pertence à PM sob guarda do suspeito. A segunda arma está registrada no nome dele e a última, que também foi confiscada, está no nome de outra pessoa que não foi encontrado o registro no Sistema Nacional de Armas (Sinarm). Por conta disso, o policial recebeu voz de prisão e foi apresentado na delegacia.

Ainda conforme o relato da polícia, na residência da mãe do policial foram descobertos munições e estojos de arma de fogo de vários calibres. Além de um pendrive, um Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) no nome de Leidiane da Silva Costa. Já no terceiro alvo, nada foi apreendido. Ele não estava em casa na hora do cumprimento do mandado.

Os objetos apreendidos serão encaminhados para perícias técnicas, visando corroborar com a presente investigação. O suspeito preso em flagrante será entregue à PM para a condução ao presídio, onde aguardará manifestação do Poder Judiciário. Em nota, a Polícia Militar informou que não compactua com desvios de conduta de qualquer de seus agentes e que a Corregedoria da PM, ao tomar conhecimento do caso, irá atuar dentro das atribuições legais.

Relembre o crime

Rafael e Adnei estariam bebendo quando foram executados a tiros por homens encapuzados, por volta das 22h40. Testemunhas relataram aos policiais que os suspeitos saíram de Fiat Uno de cor prata e atiraram várias vezes em direção às vítimas. O crime aconteceu na rua Paulo Maranhão, no bairro Centro, em Ananindeua.