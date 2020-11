Criminosos tentam assaltar motorista de aplicativo e são frustrados pela ação da polícia, em Belém

Criminosos que tentavam assaltar um motorista de aplicativo foram frustrados pela ação da polícia na madrugada da última sexta-feira (06), no bairro Maracangalha, em Belém. Três homens, que não tiveram a identidade divulgada, foram presos, e uma arma de fogo foi apreendida.

De acordo com informações da polícia, equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) realizavam rondas pela área quando perceberam que um motorista fazia sinais com as luzes dos faróis para chamar a atenção dos policiais.

Percebendo a ação, os policiais pararam o veículo e, no momento da abordagem, um dos ocupantes tentou jogar um revólver calibre 38 pela janela, mas os agentes viram e acabaram apreendendo a arma de fogo.

Os três suspeitos foram encaminhados, junto com a arma apreendida, para a Delegacia de Polícia Civil, onde serão realizados os procedimentos cabíveis. Eles permanecem à disposição da justiça.