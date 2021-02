Criança de um ano morre após ser levada por enxurrada na estrada em Ipixuna do Pará

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que foram acionados para atender as ocorrências da enxurrada no município de Ipixuna do Pará, no nordeste estadual, nesta terça-feira (16).

O município enfrentou uma forte chuva desde a noite desta segunda-feira (15), e em consequência, diversos registros graves. Entre eles, a trágica morte de uma criança de um ano de idade, que viajava em um táxi com a família, quando o carro foi surpreendido pela enxurrada, que também arrastou uma ponte na BR-010, na altura KM 210.

"Aconteceu uma tragédia, ó. Um táxi de Paragominas foi passar ontem (segunda-feira, 15) dez da noite e água levou o carro e tem uma menina de um ano desaparecida, até agora não conseguiram encontrar. Uma tragédia", diz o homem que filma o táxi em que a criança viajava.

Veja o vídeo:

O carro de cor branca aparece preso em uma região alagadiça perto da cratera que se abriu com cerca de 10 m.

À tarde, bombeiros civis da Prefeitura de Paragominas encontraram o corpo da criança. Em nota, o Corpo de Bombeiros do Pará comunicou que o governador Helder Barbalho sobrevoou o município para o reconhecimento da área afetada com a enxurrada. A corporação também informou que a Defesa Civil estadual dá suporte para cerca de 800 desabrigados e 1.520 desalojados.

Ainda em consequência da forte chuva na região, no início da manhã desta terça-feira (16), um igarapé transbordou no km 210 da rodovia federal BR-010 (Belém-Brasília), na altura de Ipixuna do Pará, e rompeu a pista, formando a enorme cratera perto da vicinal em que a criança viajava com a família.