Corpo encontrado na Ilha de Cotijuba é de jovem de 29 anos que despareceu após mergulho no Combu

Um jovem de 29 anos morreu após mergulhar no Rio Guamá, em frente à Ilha do Combu, em Belém, no último domingo (1º). Ele desapareceu durante o mergulho e seu corpo só foi localizado nesta terça, 3, já na Ilha de Cotijuba, a vários quilômetros de distância de onde mergulhou. Ele foi identificado como Thiago dos Santos Vasconcelos, conforme informações da Polícia Civil do Pará (PCPA). O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) fez a remoção da vítima.

O caso começou no último domingo, quando Thiago Vasconcelos comemorava o aniversário em um restaurante na Ilha do Combu, em Belém. Imagens do circuito de câmeras do estabelecimento mostram o momento em que Thiago decide mergulhar nas águas do Rio Guamá. Ele salta e, pouco tempo depois, parece nadar de volta para o trapiche, mas não chega a subir na plataforma e desaparece na água.

Segundo informações preliminares, os amigos da vítima não perceberam imediatamente o seu desaparecimento. Apenas à noite, quando ele não voltou para casa, sua ausência foi notada.

O restaurante onde tudo aconteceu chegou a divulgar uma nota, nas redes sociais, afirmando que cooperou com a família da vítima e com as buscas, compartilhando as imagens das câmeras de segurança com as autoridades. O estabelecimento também manifestou solidariedade aos amigos e familiares de Thiago.

O CBMPA esclareceu que o corpo foi localizado apenas nesta terça-feira, 3, na Ilha de Cotijuba, numa localidade conhecida como no Furo do Mamão. Pescadores identificaram um corpo nas águas e acionaram o socorro. A família fez o reconhecimento de Thiago, removido pelo Corpo de Bombeiros.