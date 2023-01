Homem é encontrado morto dentro de lixeira próximo a supermercado no bairro de São Brás, em Belém

Um corpo foi encontrado, na manhã deste sábado (7), em uma lata de lixo localizada na avenida José Bonifácio, em uma área de grande fluxo de pessoas, próxima um supermercado, Feira de 25 e avenida José Malcher, no bairro de São Brás, em Belém. O cadáver é de um indivíduo do sexo masculino e estava com as mãos e pés amarrados e outras marcas de violência.

VEJA MAIS

Funcionários de uma empresa terceirizada avistaram o corpo e acionaram as autoridades. Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento da área. A Divisão de Homicídios da Polícia Cívil e a Polícia Científica do Pará também estão presentes no local.

Equipes da Polícia Militar, Divisão de Homicídios da Polícia Civil e Polícia Científica estão presentes no local (Igor Mota/O Liberal)

A Redação Integrada de O Liberal está no local e apura mais informações sobre o ocorrido.