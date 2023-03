Corpo é encontrado em avançado estado de decomposição atrás de residencial no Tapanã

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado em área de mata, atrás do residencial Viver Primavera, no bairro do Tapanã, em Belém. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada por volta das 10h30. Ainda não há identificação do cadáver.

A polícia chegou até o local por meio de denúncias anônimas e confirmou o achado. O corpo está em área de mata, próximo a um córrego, local de difícil acesso. No momento, a perícia trabalha para fazer a remoção do cadáver.

A redação integrada de O Liberal apura mais informações.

