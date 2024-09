Caso Sara: corpo é encontrado em Altamira; polícia suspeita que seja de menina desparecida

Um corpo foi encontrado no Ramal do Cupiúba, em Altamira, no sudoeste do Pará, na tarde deste domingo (22/9). A suspeita das autoridades é de que a vítima seja Sara Raabe, de 5 anos, que está desaparecida desde a última quarta-feira (18/9). O cadáver foi localizado depois que a polícia conseguiu prender Cleiton Oliveira, 26, principal suspeito no sumiço da criança. De acordo com a Polícia Militar, Cleiton havia indicado o lugar onde estaria o corpo de Sara.

O suspeito foi preso no bairro Viena, enquanto estava com uma sacola de roupas. Segundo o portal Confirma Notícia, um morador o identificou e puxou uma conversa para distraí-lo até a chegada da polícia. Assim que Cleiton percebeu que tinha sido reconhecido, ainda tentou fugiu, mas foi contido pela população.

Depois de capturado, o suspeito contou onde estaria o corpo da menina, ainda conforme a PM. A Polícia Científica já foi acionada para a remoção e perícia do corpo que, supostamente, seria de Sara.

Por pouco o suspeito não foi linchado antes de ser capturado pela PM. Vídeos foram compartilhados nas redes sociais e mostram a revolta da população. “Cadê a criança viva? Ele tem que pagar”, dizem moradores. Pelas imagens é possível ver Cleiton ensanguentado vestido com um colete balístico, enquanto é escoltado por policiais civis e militares.

Por conta da revolta dos moradores, o suspeito foi levado da 22ª Seccional de Altamira para o quartel do 16º Batalhão de Polícia Militar (16º BPM), para que ele não fosse linchado.

A Polícia Civil se manifestou em nota e confirmou à Redação Integrada de O Liberal que o corpo é Sara

que "cumpriu um mandado de prisão temporária contra um suspeito de homicídio qualificado e ocultação de cadáver". Além disso, a PC confirmou que corpo de Sara foi localizado "em uma área de mata, próximo ao bairro Viena, em Altamira, após a confissão do crime e indicação do local".

Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela Delegacia de Homicídios de Altamira. O suspeito será encaminhado ao sistema penitenciário.

O sumiço

Sara sumiu no dia 18 deste mês, no Ramal do Cupiúba, região onde o corpo foi encontrado quatro dias depois, no momento em que brincava com o irmão, de 10 anos, e outras crianças. Essa localidade fica distante a cinco quilômetros da sede de Altamira. Cleiton foi visto perto da criança momentos antes do desaparecimento. De acordo com a polícia, o suspeito tem passagens por furtos e é usuário de drogas.

As buscas pela menina começaram assim que a família percebeu o sumiço dela. As polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, inclusive mototaxistas e outros voluntários procuravam qualquer pista que ajudasse a localizá-la. Até militares do Exército reforçaram as buscas por Sara. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros fizeram buscas em um igarapé que há na região onde a menina sumiu, que é extensa, tem muita mata e lama, o que dificulta esses trabalhos.