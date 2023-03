Corpo é encontrado com sinais de violência na PA-160, em Parauapebas

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto, na manhã desta quarta-feira (15), em Parauapebas, sudeste do Pará. Com sinais de violência, ele estava numa área próxima à margem da rodovia PA-160, em direção ao município de Canaã dos Carajás. Aparentemente, ele foi apenas jogado no local, onde só há mato e lama.

Policiais civis e militares estão em diligências para colher mais informações que possam ajudar na identificação da vítima e chegar às respostas sobre quem cometeu o crime e por qual razão. O rapaz estava vestido todo de preto e com um boné amarelo. Uma das orelhas tem um alargador.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.