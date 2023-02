Corpo de servidor da Sefa é encontrado decapitado na zona rural de Abaetetuba

O corpo servidor da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (SEFA), identificado como Daniel Batista Paniago de Miranda, foi encontrado decapitado e com os membros amarrados, na tarde desta sexta-feira (24), na zona rural de Abaetetuba, nordeste paraense. O crime teria ocorrido no último domingo (19). Um casal de suspeitos foi preso na quinta-feira (19) por envolvimento no caso.

A Polícia Civil foi notificada, por volta de 12h da segunda-feira (20), sobre o desaparecimento de Daniel. Ele teria saído de Ananindeua com destino a Abaetetuba, para curtir o Carnaval. As autoridades investigaram o local onde a vítima estava hospedada, imagens das câmeras de segurança do local e transações bancárias.

Foi através das movimentações financeiras que os policiais militares e civis realizaram diligências por endereços ligados ao destinatário dos pagamentos feitos através do celular da vítima.

Em um dos locais, uma mulher que tem ligação familiar com um dos suspeitos, revelou onde o grupo envolvido no crime teria deixado o corpo da vítima.

De acordo com relatório policial da prisão, a mulher presa disse que o crime foi motivado por vingança. Ainda conforme as informações contidas no relatório, a suspeita disse que Daniel supostamente se relacionou sexualmente e tentava aliciar, a irmã e a enteada respectivamente, de um dos fugitivos.

O veículo da vítima, uma caminhonete avaliada em mais de R$ 100 mil, e o telefone dela foram apreendidos após a suspeita dar detalhes sobre como o crime ocorreu. A suposta envolvida disse que Daniel foi morto cruelmente por outros dois homens, que estão foragidos.

O delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, destacou o rápido trabalho das equipes envolvidas na identificação dos primeiros envolvidos como um passo importante para solucionar o crime. “Desde que recebemos a informação sobre o desaparecimento, atuamos com diferentes equipes especializadas para apurar a ocorrência e, em poucos dias, chegamos aos envolvidos. O que mostra a efetividade do nosso trabalho. Ainda temos investigações em andamento e, certamente, vamos identificar outros”, pontuou.

Equipes da Delegacia de Abaetetuba, com apoio de agentes especializados das divisões de homicídios e inteligência, continuam as buscas pela região a fim de prender os demais envolvidos.

Posicionamento da Sindifisco-Pará

O Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará (Sindifisco-Pará) lamentou a morte de Daniel. "É com imenso pesar que a diretoria do Sinfifisco-Pará comunica o falecimento do colega Daniel Batista Paniaco de Miranda, fiscal de receitas estaduais, lotado na CECOMT Portos e Aeroportos, confirmado nesta sexta-feira (24), pelas autoridades que investigavam o seu desaparecimento. Prestamos nossas condolências aos familiares e amigos”, diz o comunicado do Sindifisco.