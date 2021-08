Corpo de homem que estava desaparecido há 6 dias é encontrado em Marabá

O cadáver de Edmael Lima Ribeiro, de 59 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (2), em um terreno baldio no bairro Bom Planalto, periferia da Cidade Nova, em Marabá. A vítima estava desaparecida desde o dia 27 de julho, uma sexta-feira. O caso está sendo investigado pelo delegado Toni Vargas, titular do Departamento de Homicídios da Polícia Civil do município. As informações do Correio de Carajás.

A família de Edmael chegou a colocar cartazes de “Procura-se” nas redes sociais, informando que ele havia sido visto pela última vez por volta das 22h do dia 26 de julho, uma quinta-feira, em uma moto Pop de cor vermelha, na Marabá Pioneira.

O corpo foi encontrado já em adiantado estado de decomposição, dando a entender que ele pode ter sido morto na mesma noite (ou madrugada seguinte) em que ele foi visto pela última vez com vida. O local onde estava o cadáver fica a oito quarteirões da casa de Edmael. A moto dele não foi encontrada, tampouco o aparelho celular.

Edmael foi morto a golpes de faca e, possivelmente, sofreu tortura antes de ser assassinado. Até uma orelha dele foi cortada. A família ficou impressionada com a situação e, ao mesmo tempo, revoltada.