Corpo de homem é achado em braço de rio em Ananindeua

Um corpo foi encontrado em um braço do Furo Maguari em Ananindeua, região metropolitana de Belém, no final da manhã desta quarta-feira, 02. Gustavo Félix Albuquerque da Silva, de 24 anos, foi morto a tiros teve o corpo encontrado por populares.

O cadáver foi achado perto de uma área de mata, no final das Rua K e L, bairro do Distrito Industrial. Segundo a esposa da vítima, eles estavam há pouco tempo na região. O homem e sua esposa moravam com a mãe dele no local, mas se mudaram para Baião, no nordeste paraense. Há cerca de uma semana, eles voltaram para Ananindeua para visitar a mãe. "A gente ia voltar sexta-feira pra Baião", disse a viúva.

Ela disse que, por volta das 22h da noite de ontem, 01, ouviram disparos de arma de fogo naquela área de mata. Ela ficou preocupada, imaginando que algo pudesse ter acontecido com seu marido, e começou a fazer buscas pela região. A mulher disse que foi na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e em delegacias para tentar levantar notícias do marido, mas não teve sucesso.

Somente na manhã de hoje moradores acharam o corpo do homem. A família acredita que ele foi morto em uma ação da políicia, mas até o momento, essa hipótese não foi confirmada. Policiais do 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM) seguem no local enquanto aguardam a chegada da Polícia Civil, que deve investigar o caso.