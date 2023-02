Corpo de adolescente que sumiu no rio ao ser baleado é encontrado em comunidade de Santarém

O corpo do jovem Cauã Ferreira Chaves, de 17 anos, que estava desaparecido desde o último dia 24, foi encontrado boiando nesta terça-feira (31) em uma comunidade ribeirinha na região do Ituqui, em Santarém, no oeste do Pará. Ele caiu em um rio após ser baleado na área portuária do bairro Uruará, no mesmo município.

VEJA MAIS

Equipes da Marinha do Brasil e do Corpo de Bombeiros Militar realizaram o resgate. O cadáver foi reconhecido por familiares do adolescente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização da perícia.

Cauã era morador do município de Prainha, mas estava na casa dos pais em Santarém, na ocupação Bela Vista do Juá. No dia do desaparecimento, Cauã estava pescando com um amigo quando um homem se aproximou em uma lancha e atirou no adolescente com uma espingarda. O jovem teria sido atingido no peito, enquanto o amigo se jogou no rio e conseguiu escapar. A suspeita é de que o atirador seja segurança de uma balsa que tinha sido alvo de furto.