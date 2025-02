Coren investiga conduta de técnica de enfermagem suspeita de realizar abortos em Salvaterra

O Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA) iniciou uma apuração sobre a conduta da técnica de enfermagem detida sob suspeita de realizar abortos ilegais em Salvaterra, no Marajó. Conforme informado pelo órgão nesta terça-feira (18/02), será inicialmente verificado se a suspeita realmente integra a categoria.

“O Coren tomou conhecimento, por meio da imprensa, da conduta de uma profissional, supostamente técnica de enfermagem, que teria sido flagrada com materiais relacionados à prática de aborto. Diante disso, a Autarquia instaurou um processo administrativo para apurar os fatos e, primeiramente, verificar se a pessoa envolvida é, de fato, integrante da categoria", comunicaram.

Segundo o órgão, caso a vinculação ao quadro da enfermagem seja confirmada, o caso será conduzido conforme as diretrizes do Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa. “Se houver comprovação da participação da profissional no episódio, poderão ser aplicadas as sanções previstas no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, incluindo, em última instância, a cassação do direito ao exercício profissional”, informa outro trecho da nota enviada à Redação Integrada de O Liberal.