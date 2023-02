Colisão violenta entre veículo de passeio e carreta causa estragos na Alça Viária, na Grande Belém

Um acidente envolvendo um veículo de passeio e uma carreta foi registrado, no final da tarde de quinta-feira (16), no km 56 da rodovia PA-483, a Alça Viária, no município de Barcarena, na Grande Belém.

Ainda não há confirmações de vítimas e do estado de saúde das pessoas envolvidas, mas imagens divulgadas nas redes sociais mostram os ocupantes do carro presos nas ferragens. O veículo ficou totalmente destruído, enquanto a carreta invadiu o acostamento e entrou em uma área de mata na lateral da pista.

O acidente teria sido provocado por uma ultrapassagem feita pelo carro de passeio, que colidiu de frente com a carreta ao fazer a manobra. Informações de testemunhas também apontam que os ocupantes do veículo, que seriam quatro, estavam em fuga da polícia.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar estiveram presente no local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou à Polícia Civil, Polícia Militar e Secretaria de Estado de Transporte (Setran) mais informações sobre o caso e aguarda um posicionamento.