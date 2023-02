Colisão violenta entre carro de passeio e carreta deixa 4 mortos na Alça Viária, na Grande Belém

Um acidente envolvendo um veículo de passeio e uma carreta foi registrado, no final da tarde de quinta-feira (16), no km 56 da rodovia PA-483, a Alça Viária, no município de Barcarena, na Grande Belém. Segundo a Polícia Militar (PM), quatro ocupantes do carro morreram. Militares do Corpo de Bombeiros também estiveram no local e prestaram socorro às vítimas.

Veja:

Nas imagens divulgadas nas redes sociais é possível perceber que os ocupantes do carro ficaram presos nas ferragens. O veículo ficou totalmente destruído, enquanto a carreta invadiu o acostamento e entrou em uma área de mata na lateral da pista. Não há informações sobre o estado de saúde das demais pessoas envolvidas.

O acidente teria sido provocado por uma ultrapassagem feita pelo carro de passeio, que colidiu de frente com a carreta ao fazer a manobra. Informações de testemunhas também apontam que os quatro ocupantes do veículo estavam em fuga da polícia.

Em nota, a Polícia Civil do Pará (PC) informa que o caso foi registrado na Delegacia de Vila dos Cabanos. "Diligências são realizadas para apurar mais informações sobre as circunstâncias do acidente e identificação das vítimas".