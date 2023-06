Colisão entre caminhão e caminhonete deixa uma pessoa ferida na avenida Almirante Barroso, em Belém

Uma colisão entre uma caminhonete Fiat Toro e um caminhão que transportava farinha ocorreu na manhã desta sexta-feira (16), na avenida Almirante Barroso, no cruzamento da avenida Júlio César, sentido Entroncamento-São Brás, no bairro do Souza, em Belém. O condutor da caminhonete ficou ferido e ainda não há informações detalhadas sobre o estado de saúde dele.

Por volta das 9h23, o registro era que a caminhonete ainda ocupava a faixa do BRT na pista de quem vai em direção a São Brás. Já o carro atravessou o canteiro central e foi parar do outro lado da pista, na outra faixa do BRT, sentido São Brás-Entroncamento. Os dois veículos ficaram com as partes frontais destruídas.

Por conta da ocorrência, o fluxo do trânsito ficou um pouco parado no cruzamento da avenida Júlio César com a avenida Almirante Barroso. Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) estão no local orientando os condutores.

No caminhão estavam três pessoas que não quiseram dar entrevista, nenhum deles ficou ferido. O condutor da caminhonete foi levado ao hospital por colegas de trabalho. Um dos amigos, que não quis se identificar, afirmou que o motorista da Fiat Toro era servidor da Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), ele estaria a serviço do órgão no veículo de propriedade da pasta.

Testemunhas informaram à reportagem que o caminhão tentou fazer uma conversão irregular à esquerda para a via que dá acesso às avenidas Júlio César e João Paulo II. Ainda conforme disseram as pessoas que presenciaram o fato, o motorista da caminhonete estaria em alta velocidade na faixa do BRT.

A reportagem solicitou um posicionamento da Sespa e mais detalhes sobre o caso à Semob. Até o momento, ainda não tivemos retorno.