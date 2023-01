Cinco pessoas são presas por tráfico de drogas em investigação de homicídio em Marabá

Cinco pessoas foram autuadas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munições de arma de fogo, em Marabá, município do sudeste do Pará. Nesta quinta-feira (5), foram cumpridos os mandados nas residências dos investigados. A ação ocorreu em um residencial localizado no núcleo São Félix. Durante o cumprimento dos mandados, constatou-se a existência de drogas e apetrechos para o tráfico, além de munições calibre 38.

De acordo com a Polícia Civil, a ação faz parte da Operação Inconfidência, que tem o objetivo de dar cumprimento a mandados de busca e apreensão referentes à investigação de um crime de homicídio ocorrido em outubro de 2022, em Marabá.

Durante as investigações do crime que vitimou um homem, as equipes policiais identificaram quatro pessoas suspeitas, que seriam, inclusive, membros de facções criminosas e estariam envolvidas em outros crimes praticados na região. Desta forma, os agentes representaram por medidas cautelares de busca e apreensão com o objetivo de colher elementos e informações para auxiliar no desenvolvimento do trabalho investigativo.

Após a ação, todo o material encontrado foi apreendido e os presos foram conduzidos à unidade policial, sendo, posteriormente, encaminhados à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde estão à disposição da Justiça.