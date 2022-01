Cinco pessoas são baleadas após show que comemorava aniversário de cidade

Cinco pessoas ficaram feridas durante um tiroteio na noite desta quinta-feira, 6, na praia do Anil, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu cerca de duas horas e meia após o show em comemoração ao aniversário da cidade, que contou com apresentação da dupla Maiara e Maraisa.



Em nota, a PM informou que uma equipe fazia patrulhamento pela praia do Anil quando foi alertada de que um homem estava fazendo disparos de arma de fogo. Os policiais foram até o local e encontraram uma pessoa ferida, mas ninguém foi preso. O homem que estava baleado foi encaminhado ao Pronto Socorro.



Além desse ferido, outras quatro pessoas foram atingidas e já haviam sido encaminhadas ao Pronto Socorro ou para o Hospital de Japuíba. Não há informações sobre as identidades deles ou do estado de saúde, mas pelo menos um estaria em situação mais grave. A Polícia Civil vai investigar o caso.