Chefe de quadrilha é preso em Canaã dos Carajás

Um homem foi preso na sexta-feira (10), suspeito de chefiar uma quadrilha de assalto a banco que agia no Pará e em outros estados. O suspeito, Ivo Souza Silva, conhecido como “Ivo Maranhão”, foi preso pela Polícia Militar (PM) na PA-160, zona rural da cidade de Canaã dos Carajás, sudoeste do estado. Ele dirigia uma SW4, de placa FEV 4E07. Com informações do site Debate Carajás.

De acordo com a PM, “Ivo Maranhão” é acusado de ser o chefe de uma quadrilha especializada em roubo a bancos nos estados do Pará, Maranhão, Piauí e Tocantins. Inclusive o carro utilizado pelo indivíduo teria sido roubado na cidade de Redenção, localizada no sul do Pará.

As informações do site Debate Carajás dão conta de que Ivo Silva é natural do Maranhão, da cidade de Barra do Corda. Após a prisão, ele foi encaminhado para a 20ª Seccional de Parauapebas para prestar esclarecimentos e ficou preso à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram contactadas para prestar mais informações sobre o caso e as investigações a respeito do restante da quadrilha. A matéria está em atualização.