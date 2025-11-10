Capa Jornal Amazônia
Checagem de antecedentes criminais de prestadores de serviço na COP30 da PF identifica foragidos

Medida do esquema de segurança no evento internacional em Belém checou todos os candidatos a prestadores de serviços

O Liberal
fonte

Polícia Federal (PF) checou os antecedentes criminais de todos os candidatos a prestadores de serviços na COP30, em Belém. (Divulgação / Polícia Federal)

A Polícia Federal (PF) identificou cinco pessoas com mandados de prisão em aberto dentre candidatos para trabalhar na preparação da COP30, em Belém. Os mandados de prisão em aberto foram identificados quando as pessoas enviaram documentos obrigatórios da seleção para trabalhar no evento. Nenhum dos candidatos chegou a trabalhar na COP, já que não passaram da fase de verificação de documentos.

No total, a PF realizou a checagem dos antecedentes criminais de 25.694 candidatos a prestadores de serviço, fornecedores e outros profissionais envolvidos na preparações do evento. Desse total, 725 apresentaram algum tipo de registro negativo e não foram selecionadas para atuar no evento.

A ação faz parte do plano de segurança integrado que envolve também as demais forças de segurança pública para garantir que todos os profissionais que atuem no evento estejam devidamente regularizados e não apresentem pendências judiciais.

As verificações cruzam informações em bases de dados criminais e administrativas. Após a checagem, os resultados são encaminhados à coordenação do evento, responsável por adotar as medidas cabíveis.

As medidas de segurança da COP30 são extremamente rígidas no evento que reúne milhares de participantes de todo o mundo, incluindo chefes de Estado, diplomatas, cientistas, ambientalistas e representantes.

