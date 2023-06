Castanhal: polícia ainda não tem pistas sobre o assassino do empresário Pedro Dantas

Foi sepultado em um cemitério particular, no final da manhã desta quinta-feira, 15, em Castanhal, região nordeste, o corpo do empresário Pedro Henrique Dantas Duarte, de 30 anos, assassinado por volta das 11h da manhã de quarta-feira, 14, por um homem ainda não identificado pela polícia.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Castanhal e de acordo com o delegado Victor Fontes, as investigações estão em andamento e já foram ouvidas algumas testemunhas. O carro da vítima passou por perícia na manhã desta quinta.

“Estamos ouvindo algumas testemunhas e outras já foram intimadas. Já estão sendo analisadas as filmagens de câmeras de segurança de empresas e de casas próximas ao local do crime para reunir as provas que possam permitam o indiciamento do autor do crime”, disse o delegado e diretor da Delegacia de Homicídios.

Amigos e parentes lamentaram a morte do jovem empresário que era proprietário de uma loja de venda de carros novos e semi novos de alto padrão, além de veículos náuticos.

“Ainda estou sem acreditar em tudo isso. O Pedrinho era um jovem com muitos sonhos e se realmente a forma como se deu o crime foi como estão falando é mais chocante ainda”, disse o empresário João Alves Rodrigues.

Em grupos de whatsaap e redes sociais de amigos e parentes da vítima corre a informação de que Pedro Henrique teria ido cobrar uma dívida do suposto assassino no valor de seis mil reais e que ele seria do município de Santa Maria do Pará.

A vítima recebeu vários tiros dentro do seu carro, uma BMW branca, quando trafegava na travessa Honório Bandeira, no bairro do Milagre, na manhã de quarta-feira, 14, por um homem ainda não identificado (Redes Sociais)

O caso

De acordo com informações de testemunhas a vítima recebeu vários tiros dentro do seu carro, uma BMW branca, quando trafegava na travessa Honório Bandeira, no bairro do Milagre.

Uma câmera de segurança de uma residência registrou o momento em que o carro segue desgovernado e cai em uma vala. O suposto assassino sai do carro e ainda pega carona com um motociclista que passava pelo local.

De acordo com o relato do motociclista que não teve o nome divulgado, pela polícia o homem estava ensanguentado e teria tido que era motorista do carro que tinha perdido o controle do carro e se machucado no acidente.

Pedro Henrique Dantas ainda chegou a ser socorrido pelo SAMU e levado para a UPA, mas morreu ao dar entrada no hospital.