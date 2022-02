Caso Yasmin: proprietário da lancha é ouvido novamente pela polícia nesta terça-feira (1º)

O proprietário da lancha na qual a influencer e universitária Yasmin Cavaleiro de Macêdo estava quando morreu, Lucas Magalhães, será novamente ouvido pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil nesta terça-feira (1º). O novo depoimento ocorre dias após a mãe da jovem reafirmar que o rapaz tinha um caso com a filha dela.

VEJA MAIS

Em entrevista exclusiva a O Liberal, a mãe de Yasmin destacou a relação que a moça tinha com Lucas. Na sexta-feira (28), ela compareceu à DH e deu mais informações acerca desse relacionamento. O advogado do proprietário da lancha nega que essa relação exista.

Lucas Magalhães, dono da lancha em que Yasmin estava, chega à Divisão de Homicídios (Thiago Gomes)

Relembre o caso

Yasmin desapareceu por volta de 22h30 da noite do dia 12 de dezembro, após participar de um passeio de lancha pelo rio Maguari, em Belém. O corpo da jovem foi encontrado às 12h40 de segunda-feira (13), em Icoaraci. Segundo o Corpo de Bombeiros do Pará, Yasmin foi encontrada por mergulhadores do 1º Grupamento Marítimo Fluvial (1º GMAF), a aproximadamente 11 metros de profundidade.

Várias testemunhas já foram ouvidas e reinquiridas e diferentes versões foram apresentadas, o que faz com que o caso ainda seja rodeado de mistérios.