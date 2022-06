Caso Yasmin: laudo revela detalhes da causa da morte; influencer se afogou ao descer do barco

O laudo da segunda etapa da reconstituição dos fatos que levaram à morte da influenciadora Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo concluiu que a jovem faleceu após decidir sair do barco para fazer necessidades fisiológicas e não conseguir retornar à embarcação, afogando-se nas águas do rio Maguari, em Belém. Uma fonte ligada à Polícia Científica do Pará informou o resultado com exclusividade para a reportagem de O Liberal.

A última reconstituição foi realizada no dia 8 deste mês, por volta de 18h45, na Marina Canto da ilha, onde a jovem faleceu no dia 12 de dezembro de 2021. Peritos e atores participam da reconstituição, onde foram feitos testes de tiros e simulação da noite em que a jovem desapareceu. Nos dias 12 e 13 de março, a primeira parte da reconstituição já havia sido realizada no mesmo local.

O laudo da necropsia de Yasmin, divulgado em janeiro deste ano, indicou que ela havia falecido em decorrência de asfixia mecânica por afogamento. A modalidade ocorre quando um meio líquido ou semilíquido penetra nas vias respiratórias, impedindo a passagem do ar até os pulmões. A parada respiratória resultante da imersão em líquido pode ocorrer de forma acidental, suicida ou homicida.No registro também constava que não foi encontrado ferimento de bala no corpo da universitária e atesta que o jovem ingeriu bebida alcoólicaVEJA MAIS

A Polícia Civil aguarda pela entrega do laudo para concluir o inquérito, que segue sob sigilo. Os peritos da Polícia Científica do Pará devem finalizar o documento até a próxima terça-feira (21). Após ser entregue, a PC pode concluir o caso no final de junho ou início de julho.

Relembre o caso

Yasmin Macêdo desapareceu na noite do dia 12 de dezembro, durante um passeio de barco pelas águas do rio Maguari, em Belém, onde estavam outras 15 pessoas. Ela teria sumido por volta de 22h30, em circunstâncias que ainda não foram esclarecidas em virtude da divergência de informações prestadas pelas testemunhas convocadas a depor. A mãe dela, Eliene Cristina Fontes, declarou que há, pelo menos, três versões do que teria acontecido naquela noite, segundo pessoas que estavam na lancha.