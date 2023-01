Caso Yasmin: audiência de instrução e julgamento do dono da lancha ocorre na próxima semana em Belém

A audiência de instrução e julgamento de Lucas Magalhães de Souza, 28 anos, está marcada a próxima terça-feira (17) na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, localizada no bairro da Cidade Velha. O ato processual, determinado pela juíza Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, costuma ocorrer quando existem questões não consensuais entre as partes envolvidas no caso. A audiência tem previsão de iniciar às 10h.

Na ocasião, depoimentos devem ser colhidos para esclarecer as dúvidas acerca da morte da influencer e estudante universitária Yasmin Cavaleiro de Macedo, podendo a Justiça decidir ou não se Lucas Magalhães vai a júri popular.

Lucas, ficou popularmente conhecido como “dono lancha”, por conta de ele ser o proprietário da embarcação em que Yasmin estava antes de ser encontrada morta.

A vítima foi dada como desaparecida, por volta de 22h30 da noite do dia 12 de dezembro de 2021. O corpo veio a ser localizado somente no dia seguinte às 12h40, no distrito de Icoaraci, próximo a uma marina particular, a aproximadamente 11 metros de profundidade.

Familiares de Yasmin pediram que convidaram “toda sociedade paraense a participar da audiência e julgamento de Lucas” na próxima semana. “Mais uma oportunidade para as testemunhas quebrarem o pacto do silêncio”, disse a publicação do perfil Justiça Por Yasmin, no Instagram.

Lucas foi preso no dia 3 de outubro, acusado de homicídio por dolo eventual, fraude processual, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. Desde então, ele segue na a Cadeia Pública para Jovens e Adultos (CPJA), no Complexo Penitenciário de Santa Izabel.

O dono da lancha será ouvido no 17 de janeiro pela Justiça, para contar a versão dele sobre os fatos junto com as testemunhas e as autoridades.