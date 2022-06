Casal relata agressões e ameaças em confraria de carnes na Batista Campos

​​Seguranças de uma confraria de carnes localizada na travessa Benjamin Constant, no bairro da Batista Campos, em Belém, estão sendo acusados de agredir um casal, uma professora e um músico, na noite da última quarta-feira (8), por causa do cigarro que eles estariam fumando.​ As duas vítimas, supostamente agredidas, passam por exame de corpo de delito, na manhã desta sexta-feira (10), na sede do Instituto Médico Legal (IML).​ “Nós estávamos sentados numa escadaria. Veio um homem, de repente, de dentro da Tucuruvi, dizendo que estava incomodando a fumaça do cigarro, que ele alegava ser de maconha, quando não era”, relatou a jovem agredida, que prefere não se identificar.

Segundo ela, o homem argumentou que a fumaça estaria gerando incômodo para dentro da cozinha do estabelecimento, através do exaustor industrial. “Foi extremamente grosseiro, mandando a gente ir embora dali”, afirmou a moça. O marido dela teria respondido às ofensas do funcionário da confraria.

“O cara foi lá para dentro, para vir​​ um segurança. O segurança veio armado, apontando a arma para a gente, ameaçando a gente”, denunciou a jovem. Foi neste momento que, segundo ela, o músico teria sido agredida pelo segurança do local. “Quando isso aconteceu, a gente levantou e foi tentar fazer uma queixa no estabelecimento, porque a gente imaginava que era o caso de fazer isso. Mas, entrando lá, a gente descobriu que foi o dono do lugar que mandou o segurança ameaçar e bater na gente”, denunciou a jovem.

Dentro do local, ainda segundo a jovem, houve mais confusão. “O dono estava com o telefone, falando que ia chamar a polícia para prender a gente”, disse a jovem, acrescentando que o marido dela foi empurrado para fora do local, sob constantes ameaças e agressões.

“Nisso que ele empurrou, o segurança, ainda armado, pegou ele, começou a bater, jogou no chão. Eu tentando fazer alguma coisa, fui tentar defender, o segurança encostou a cara dele na minha. Começou a me chamar de um monte de coisa [vagabunda, maconheira e ladra], eu dei um tapa nele, ele me deu um soco de volta. Eu saí de lá, eles ainda perseguiram a gente até a esquina”, relembrou.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil, que investiga o caso. A reportagem entrou em contato com a PC para obter mais informações a respeito das providências tomadas e aguarda retorno. Também foi feito contato com a Confraria de Carnes Tucuruvi, para que o estabelecimento se manifeste sobre a acusação.