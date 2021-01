Mulher tenta jogar drogas fora, mas casal é preso sob acusação de tráfico

Policiais realizavam rondas pelas ruas da cidade de Rurópolis, município do sudoeste estadual, quando no bairro Lagoa, uma mulher que seguia como a garupa de uma moto POP 100 de cor vermelha, de repente, jogou uma porção de substância análoga a pedras de crack no meio-fio da pista. Resultado. A polícia estava atenta e a dupla foi presa, após os agentes constatarem tratar-se de crack.

O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (26), e a Polícia Militar, após constatar a materialidade da droga, foi à casa da dupla e prendeu os dois sob a acusação de tráfico de drogas.

No imóvel, a polícia recolheu junto com os acusados 24 gramas análogas a crack, uma TV 42 polegadas, uma caixa de som Philco, três aparelhos celulares e ainda R$ 380. O casal e os materiais apreendidos foram apresentados à Delegacia de Polícia de Rurópolis para os procedimentos cabíveis.