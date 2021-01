Casal é executado dentro de cemitério em Águas Brancas, em Ananindeua

Os corpos de um casal, executado nos fundos do cemitério São Sebastião, na estrada Santana do Aurá, em Águas Brancas, Ananindeua, foram encontrados na manhã deste sábado (23).

Eram por volta das 9h30, quando trabalhadores do cemitério encontraram os cadáveres. Eles estavam na área mais interna do cemitério, próximos ao muro dos fundos da necrópole. Tiros foram ouvidos durante a noite nas vizinhanças, mas ninguém foi verificar do que se tratava.

Disparos foram ouvidos na madrugada (Igor Mota / O Liberal)

Homens do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC) e da Polícia Militar e Polícia Civil já estão no local do crime. O muro onde ocorreu as mortes divide a área do cemitério com o vizinho condomínio Padre Pietro Gerosa. Ainda Não se sabe a identidade das vítimas.

Moradores dizem que eles residem nas vizinhanças. Eles, inclusive foram vistos andando juntos na rua do cemitério, na tarde desta sexta-feira (22).

A redação integrada de O Liberal traz mais informações em instantes. Acompanhe.