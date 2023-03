Carro capota na avenida Duque de Caxias na madrugada desta quinta-feira (9)

Um carro, modelo Fiat Mobi (placa RFF-8J40) ficou com as rodas para cima, no início da manhã desta quinta-feira (9), no bairro do Marco, em Belém. O veículo teria capotado por volta das 4h30, como apontam algumas pessoas perto do local do acidente, na avenida Duque de Caxias, quase na esquina com a travessa Vileta, no sentido Marco - Entroncamento. O condutor fugiu e não há informações sobre feridos.

No local, é possível ver pedaços dos faróis e que os airbags do carro foram acionados. O condutor, aparentemente, ainda bateu num veículo que estava estacionado próximo próximo ao canteiro central da avenida Duque de Caxias. O carro estacionado ficou com lanternas quebradas e uma das rodas traseiras se soltou. Uma faixa da via ficou interditada.