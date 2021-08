Carro capota e jovem morre após ser arremessada de veículo na Transamazônica, em Itaituba

A jovem Alrilene Nobre de Sousa, de 24 anos, morreu em um capotamento na rodovia BR-230, a Transamazônica, na tarde deste domingo, 15, nos arredores do município de Itaituba. Além da moça, outras quatro pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança.

Segundo o 7º Grupamento Bombeiro Militar (GBM), o acidente de trânsito foi por volta das 17h. O carro off road modelo Suzuki Jimny, de cor branca, vinha da direção de Jacareacanga e seguia em para o centro de Itaituba quando a mulher que dirigia perdeu o controle. Segundo os bombeiros, o veículo se desestabilizou ao passar por um buraco na rodovia. O trecho da Transamazônica em que o acidente ocorreu é bastante irregular, e ocorrências como essa são comuns por conta das más condições da via.

Alrilene foi arremessada do veiculo, e seu corpo foi parar a alguns metros distante do carro. Os bombeiros foram ao local e socorreram as demais pessoas que estavam no carro. O corpo da jovem foi removido pelo Núcleo Avançado de Itaituba do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.