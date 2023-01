Carro capota após acidente de trânsito na madrugada deste sábado, em Belém

Um acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste sábado, 21, em Belém. De acordo com informações do Centro Integrado de Operações (Ciop) e do 2º Batalhão da II Companhia de Polícia Militar do Pará (2º BPM / 2ª CIA), dois veículos se envolveram na colisão. Um deles chegou a capotar.

O acidente aconteceu às 5h11, no cruzamento entre a travessa 14 de Março e a avenida Governador José Malcher, no bairro de Nazaré, em Belém. Um dos dois veículos envolvidos - modelo Reneau Logan, de placa QVL 0G57 - ficou no local, capotado e o outro - Volkswagen Polo, placa QDW 4H57 - fugiu sem prestar apoio.

O comandante da viatura da PM repassou ao Ciop a informação de que o condutor do Polo teria avançado o sinal vermelho, provocando a colisão. No veículo que capotou, haviam duas vítimas, que permaneceram conscientes e teriam se negado a receber atendimento médico, alegando que iriam a um hospital por meios próprios. As identidades não foram divulgadas.

Em nota, a Polícia Militar informa que a placa do carro do motorista que fugiu se desprendeu e ficou no local do acidente. "Foram acionados os órgãos competentes para providências necessárias".