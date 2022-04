Candidatos aprovados no concurso da PM fazem ato na avenida Almirante Barroso, em Belém

Candidatos aprovados no concurso da Polícia Militar (PM), em 2020, realizam um ATO, na manhã desta terça-feira (26), na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém.

Eles saíram de frente do Palácio do Governo, passaram pelo Bosque Rodrigues Alves e seguem no sentido São Brás. Por causa do protesto, o trânsito está lento naquele trecho da avenida Almirante Barroso.

A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com o Governo do Pará para um posicionamento sobre a manifestação.

Esta matéria está em atualização.