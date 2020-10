No Rio de Janeiro, candidata vai registrar agressão sofrida por marido e é presa acusada de desacato a policiais

A divulgação do caso foi feita pela deputada federal Jandira Feghali (PCdoB/RJ) em sua conta no Twitter. A parlamentar puxou nesta sexta-feira (23), a hashtag #JustiçaParaLedaMota.

Na publicação, Jandira Feghali afirma que Leda Mota, também, do PCdoB e candidata à vereadora na cidade de Resende/RJ, foi presa acusada de desacatar policiais da 89ª DP (Resende), onde tinha ido registrar uma agressão sofrida do marido. A hastag tem movimentado as redes nesta sexta-feira.

A parlamentar afirma que Leda passou a noite em uma cela na delegacia e compartilhou também um vídeo que mostra o homem quebrando os móveis do casal.

A Polícia Civil informou que Edmilso Ribeiro da Silva foi preso pelos crimes de dano ao patrimônio e violência doméstica e será submetido à audiência de custódia.

Em vídeo, a inspetora Rachel Mattoso, que trabalha no Núcleo de Atendimento à Mulher da 89ª DP (no NUAM ) e atendeu Leda Mota, contou que ela estava muito alterada e acabou causando um tumulto que chegou a paralisar o atendimento da delegacia.

A candidata foi presa em flagrante por atentar contra o funcionamento de serviço público e desacato e liberada após audiência de custódia.