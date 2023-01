Caminhoneiro é preso pela PRF com mais de 200 comprimidos de anfetamina em Triarão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 211 comprimidos de anfetamina na madrugada desta sexta-feira (13) durante uma fiscalização na rodovia BR-163, na altura do quilômetro 636, em Trairão, município no sudoeste do Pará. Um caminhoneiro, que não teve a identidade revelada, foi preso.

Por volta de 2h30, os agentes rodoviários abordaram um veículo de transporte de carga, modelo Scania/R500. Alguns comprimidos foram encontrados no console central da cabine durante a checagem dos itens obrigatórios de segurança.

O condutor do automóvel foi questionado sobre a posse de drogas ou outras substâncias psicoativas no caminhão. Ele disse que não tinha mais nada além das pílulas achadas pela PRF.

A equipe continuou com as buscas dentro do veículo e foi que encontrou diversas cartelas de Nobésio Extra Forte (popularmente conhecido como “rebite”) em uma gaveta do veículo, além de outras em um armário localizado na cabine no meio de roupas.

O suspeito foi preso e levado junto com os comprimidos apreendidos à Delegacia de Polícia Civil de Trairão (PA), a fim de que fossem realizadas as medidas cabíveis, em tese, pelo crime de Tráfico de Drogas.