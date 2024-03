Caminhão com botijões de gás colide com árvore em Belém

Um caminhão que fazia o transporte de botijões de gás colidiu com uma árvore, no bairro do Maracangalha, próximo ao conjunto Marex, em Belém. O acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira (12), na esquina da Avenida Júlio César com a Avenida Norte. Segundo informações do Centro Integrado de Operações (CIOp), o condutor do veículo de grande porte precisou ser socorrido. Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

