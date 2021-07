Cadáver de homem não identificado é encontrado às proximidades da PA-160

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado, nesta segunda-feira (12), numa área de mata fechada, a três quilômetros da rodovia PA-160, no trecho que liga Parauapebas a Canaã dos Carajás. O cadáver foi localizado por roceiros que trabalham numa fazenda próxima ao local, conhecido como “Parque Verde”.

O homem estava jogado no chão de costas para cima. A suspeita é de que a vítima tenha sido executada com um tiro na cabeça. Com o morto, foram encontrados apenas a carteira com dinheiro – sem documentos ou cartões – e um relógio. A Polícia Civil foi acionada para ir até a área por volta das 11h.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo para autópsia e reconhecimento por volta das 13h. A Polícia Civil tenta identificar a identidade da vítima e possíveis motivações para a execução. Com informações do Correio de Carajás.