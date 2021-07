Buscas por idoso que desapareceu após ter canoa atingida por raio chegam ao quinto dia

As buscas pelo idoso José Augusto, de 65 anos, chegaram ao quinto dia neste domingo (11). Ele desapareceu na última quarta-feira (7), depois que a canoa em que ele estava ser atingida por um raio e naufragar em um rio, no município de Oriximiná, oeste paraense.

As pessoas que seguiam próximas a embarcação do idoso e presenciaram o momento do incidente acionaram as equipes de buscas. No momento, o tempo estava fechado. O desaparecimento aconteceu próximo da comunidade Amim, na zona rural do município.

Equipes especializadas em buscas e salvamentos têm trabalhado, diuturnamente, na tentativa de localizar o corpo do idoso, segundo o chefe da Brigada de Bombeiros Civis de Oriximiná, Jerson Araújo.

As ações estão sendo acompanhadas por familiares de José Augusto e consistem em mergulhos e buscas na superfície, inclusive na área que faz divisa com o município de Óbidos.