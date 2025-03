Briga termina em morte em motel de Ananindeua na madrugada deste sábado

Uma briga violenta entre um casal no Motel Afrodite, localizado na avenida Débora Calandrine, no bairro Águas Lindas, em Ananindeua, resultou na morte de uma pessoa e deixou outra ferida na madrugada deste sábado (1º).

Segundo as primeiras informações, um homem teria ligado para a polícia informando que uma mulher trans, que estaria com ele no quarto, estava tentando esfaqueá-lo. Quando a polícia chegou, porém, encontrou a mulher já sem vida e o companheiro com ferimentos leves. Ele foi encaminhado ao Hospital Metropolitano, onde está sob custódia.

Nas redes sociais, internautas apontam que a mulher morta seria uma influenciadora paraense conhecida como "Paola Bratcho". Procurada pelo Grupo Liberal, a Polícia Civil não confirmou a identidade da vítima e do homem que ficou ferido, mas informou que a equipe da Divisão de Homicídios (DH) fez o levantamento do local de crime e que o caso será investigado pela Delegacia de Feminicídios (DEFEM).