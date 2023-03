BR-316 registra duas colisões e uma morte no domingo (12)

Uma pessoa morreu em uma colisão registrada, na madrugada de domingo (12), no km 61,4 do município de Ulianópolis, no sudeste paraense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão, traseira, foi entre um veículo Mercedes-Benz e uma Scania e ocorreu por volta das 2h40 da madrugada. A pessoa que morreu estava no primeiro veículo. Dois passageiros saíram sem ferimentos.

Também no domingo, mas por volta das 19 horas, no km 71 da BR-316, no município de Castanhal, ocorreu um segundo acidente. Foi uma colisão, também traseira, entre um Polo e um Gol. Houve uma vítima com lesões leves, ocupante do Gol. Os ocupantes do Polo ficaram ilesos, ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal.