Bombeiro é condenado pela morte de veterinário e estudantes da Ufra em acidente em Barcarena

O bombeiro militar Kleyfer Paula Nogueira foi condenado pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa após ser apontado como o causador da morte de um veterinário e três estudantes da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). A decisão foi tomada na quinta-feira (5/09), pelo juiz Álvaro José da Silva Sousa, da Vara Criminal de Barcarena. Segundo a Justiça, Kleyfer fez uma ultrapassagem proibida e ocasionou um acidente de trânsito no dia 16 de fevereiro de 2023, no quilômetro 56 da Alça Viária, matando as quatro vítimas.

A pena para o réu foi de sete anos de reclusão em regime semi-aberto; suspensão definitiva da habilitação para dirigir veículo automotor e a multa indenizatória, para reparação dos danos, no valor de 100 mil para cada vítima de homicídio e R$ 50 mil para vítima de lesões corporais.

A denúncia foi recebida pelo juiz no dia 16 de agosto deste ano. Em menos de um mês, o processo já foi sentenciado, garantindo a prestação jurisdicional célere e eficaz. Na decisão, conforme divulgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o magistrado destacou que “a partir dos relatos e do exame de local de crime é perfeitamente possível descrever a dinâmica dos fatos, sendo possível atestar que o acidente só ocorreu por culpa exclusiva do réu, que de forma imprudente realizou ultrapassagem, em local proibido, violando as regras de trânsito estabelecidas na legislação pátria”.