Belém registra 3 homicídios na noite do último sábado (21)

A noite do último sábado (26) foi violenta, em Belém, com registro de três homicídios, um no bairro do Telégrafo, outro na Cremação e o terceiro na Sacramenta. A motivação dos crimes ainda está sendo apurada pelas autoridades de segurança.



Moradores da rua São José, entre avenida Pedro Álvares Cabral e canal São Joaquim, na Sacramenta, ficaram assustados com o barulho dos tiros que ouviram por volta das 22h. No bairro, o corpo de um homem identificado como Fábio Barbosa Ramos, foi localizado pelos vizinhos com marcas de tiros.



Outro assassinato também provocou medo para quem reside passagem São pedro, próximo à avenida Pedro Alvares Cabral, o bairro do Telégrfo. A vítima identificada como Josiclei Souza, 39 anos, foi baleada por volta das 22h em frente a uma residência.



Já o terceiro homicídio ocorreu na avenida Alcindo Cacela, próximo da passagem São Miguel, no bairro da Cremação. Um flanelinha identificado como Seninha foi executado a tiros. Ele foi morto por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta. Segundo testemunhas, os atiradores estavam com roupas de mototaxistas.



O Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações