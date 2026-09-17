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Polícia

Belém e Ananindeua têm lojas fiscalizadas em operação contra celulares roubados

Ação coordenada pela Segup reúne forças de segurança e Receita Federal na segunda fase da ‘Operação Última Chamada’

O Liberal
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A operação teve início nesta quinta-feira (17), com ações de fiscalização e verificação de estabelecimentos comerciais, buscando identificar aparelhos com registro de roubo ou furto e combater a comercialização irregular de celulares (Foto: Divulgação)

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) coordena, no Pará, a segunda fase da "Operação Última Chamada", ação integrada que reúne forças de segurança e fiscalização para combater o roubo, furto e a receptação de aparelhos celulares.

A operação começou nesta quinta-feira (17), com ações de fiscalização e verificação de estabelecimentos comerciais, buscando identificar aparelhos com registro de roubo ou furto e combater a comercialização irregular de celulares. No Pará, a operação conta com a atuação integrada da Polícia Militar do Pará (PMPA), Polícia Civil do Pará (PCPA), Polícia Científica do Pará (PCIPA), Receita Federal e Segup.

Em Belém, a primeira ação foi realizada no bairro do Benguí, onde estabelecimentos foram fiscalizados. Em Ananindeua, estabelecimentos no bairro da Cidade Nova foram fiscalizados. A operação é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio do programa Celular Seguro, e foi proposta pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

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