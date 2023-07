​Bebê de 6 meses morre e três desaparecem após acidente com embarcação na ilha do Combu

Um bebê de seis meses morreu e outras três pessoas estão desaparecidas após um acidente envolvendo uma lancha que faz a travessia para a ilha do Combu, em Belém, na noite deste domingo (9). As primeiras informações sobre o caso são de que a embarcação estaria retornando para a capital e teria sido atingida por um barco que faz viagens de turismo. O bebê teria sido socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jurunas, onde morreu. Buscas foram feitas pelo Corpo de Bombeiros e serão retomadas nesta segunda-feira (10).

Um vídeo que circula nas redes sociais seria do momento em que as vítimas estariam pedindo socorro. “Foi desesperador. Eu estava em uma embarcação bem próxima, quando nauf​​ragou. Os gritos de desespero eram horríveis. Aqui era a embarcação que eu estava, só que devido ao barulho do motor, não dá para ouvir os gritos de socorro. Coisa horrível”, narrou uma pessoa nas redes sociais.

